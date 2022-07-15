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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:53

Тело альпиниста из Вологодской области нашли в горах КБР спустя три дня поисков

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Пропавший три дня назад на горе Эльбрус альпинист обнаружен мертвым, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

"По состоянию на 09:40 мск поисковые работы на горе Эльбрус завершены.Тело мужчины из Вологодской области обнаружили на высоте 5300 метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели транспортируют тело на поляну Азау для передачи следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что вечером 12 июля поступило сообщение о том, что со склона горы Эльбрус не спустился мужчина из Вологодской области. Мужчина не регистрировал свой маршрут в МЧС России. В тот же день на его поиски выдвинулись спасатели. Поиски несколько раз приостанавливались из-за плохой погоды.

МЧС Кабардино-Балкария Эльбрус
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