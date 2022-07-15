Источник сообщил об обысках в администрации поселка Эльбрус и Эльбрусского района КБР

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия, в том числе обыски в администрациях поселка Эльбрус и Эльбрусского района Кабардино-Балкарии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу.

"Обыски проводятся в администрациях района и поселка Эльбрус. Также обыски проходят по местам проживания ряда муниципальных чиновников", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что все мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного ранее, для установления незаконных действий органов местного самоуправления.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" пока не располагает.