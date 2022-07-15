Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

В 2023 году на финансирование гражданской науки выделят 492 млрд рублей

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Бюджет на науку в предстоящие годы будет приоритизирован под задачи экономики и потребности отраслей в условиях санкционного давления, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании комиссии по научно-технологическому развитию. Вице-премьера цитирует пресс-служба его аппарата.

"На предыдущем заседании комиссии всем ведомствам, участвующим в реализации госпрограммы научно-технологического развития, было дано поручение определить приоритетные направления научных исследований и разработок на ближайшие три года. И уже сейчас мы можем сказать, что впервые бюджет на науку приоритизирован под задачи экономики. Это достижение технологического суверенитета и создание собственных критически важных технологий, о которых говорил президент", - сказал чиновник.

По его словам, в 2023 году на гражданскую науку в 2023 предусмотрено 492 млрд рублей, в 2024 - 490 млрд рублей, на 2024 - 473 млрд рублей. Общий объем государственной программы "Научно-технологическое развитие" с учетом задач по финансированию высшего образования превысит 1,1 трлн ежегодно.

В заявленных параметрах бюджета на период 2023-2025 годы учтены задачи по сохранению объемов расходов на исследования и разработки, параметров финансирования фундаментальных исследований, заработной платы ученых на уровне 200 % от средней по региону, уточнил вице-премьер.

Он также сообщил, что в следующем году запланировано проведение исследований по более 8,5 тысячи тем, из них почти 8 тысяч прошли через экспертизу РАН.

В аппарате вице-премьера сообщили, что по итогам заседания принято решение в июле завершить работу по приоритизации направлений научных исследований, чтобы в августе был утвержден окончательный список направлений, которые получат государственное финансирование.

Дмитрий Чернышенко РАН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские пограничники начали пропускать всех туристов в Финляндию

Журналист и медиаменеджер Евгений Киселев объявлен в розыск

Журналист и медиаменеджер Евгений Киселев объявлен в розыск

Собственника кузбасской шахты "Листвяжная" освободили из СИЗО

Собственника кузбасской шахты "Листвяжная" освободили из СИЗО
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели более 4,4 тыс. человек

Россияне в июне купили водки почти на 11% больше, чем год назад

Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 24 июля

Генпрокуратура признала нежелательными в РФ Bellingcat, Insider и чешскую НПО

Генпрокуратура признала нежелательными в РФ Bellingcat, Insider и чешскую НПО

Гладков сообщил о сброшенном с квадрокоптера на библиотеку взрывном устройстве

В честь юбилея преподобного Сергия к лавре двинется многотысячный крестный ход

В честь юбилея преподобного Сергия к лавре двинется многотысячный крестный ход

Госдума рассмотрит кандидатуру Мантурова на должность вице-премьера

Госдума рассмотрит кандидатуру Мантурова на должность вице-премьера
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });