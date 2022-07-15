В 2023 году на финансирование гражданской науки выделят 492 млрд рублей

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Бюджет на науку в предстоящие годы будет приоритизирован под задачи экономики и потребности отраслей в условиях санкционного давления, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании комиссии по научно-технологическому развитию. Вице-премьера цитирует пресс-служба его аппарата.

"На предыдущем заседании комиссии всем ведомствам, участвующим в реализации госпрограммы научно-технологического развития, было дано поручение определить приоритетные направления научных исследований и разработок на ближайшие три года. И уже сейчас мы можем сказать, что впервые бюджет на науку приоритизирован под задачи экономики. Это достижение технологического суверенитета и создание собственных критически важных технологий, о которых говорил президент", - сказал чиновник.

По его словам, в 2023 году на гражданскую науку в 2023 предусмотрено 492 млрд рублей, в 2024 - 490 млрд рублей, на 2024 - 473 млрд рублей. Общий объем государственной программы "Научно-технологическое развитие" с учетом задач по финансированию высшего образования превысит 1,1 трлн ежегодно.

В заявленных параметрах бюджета на период 2023-2025 годы учтены задачи по сохранению объемов расходов на исследования и разработки, параметров финансирования фундаментальных исследований, заработной платы ученых на уровне 200 % от средней по региону, уточнил вице-премьер.

Он также сообщил, что в следующем году запланировано проведение исследований по более 8,5 тысячи тем, из них почти 8 тысяч прошли через экспертизу РАН.

В аппарате вице-премьера сообщили, что по итогам заседания принято решение в июле завершить работу по приоритизации направлений научных исследований, чтобы в августе был утвержден окончательный список направлений, которые получат государственное финансирование.