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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Женщина с ребенком пропали при сплаве по реке в Красноярском крае

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Женщину с ребенком, сплавлявшихся на лодках по реке Мана, ищут в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

По информации ведомства, в пятницу в дежурную часть полиции через оператора "112" поступило сообщение от жительницы Шарыповского района о том, что пропали ее дочь 1988 года рождения и внучка 2010 года рождения, которые отправились на лодках из поселка Нарва по реке Мана. По словам женщины, последний раз они выходили на связь во вторник.

"Полицейскими проводятся мероприятия по установлению местонахождения пропавших, обследуются близлежащие территории – поселки Нарва и Большой Унгут", - говорится в сообщении.

Также полицейские подготовили заявку в службу спасения края для проведения обследования акватории реки Мана по течению в сторону поселка Усть-Мана.

Как сообщают волонтеры "Поиска пропавших детей - Красноярск" в социальных сетях, мать с дочерью начали сплав 12 июля.

"12 июля в 05:00 (по местному времени) уплыли на трех связанных между собой лодках от поселка Нарва по реке Мана. Дальнейшее их местонахождение неизвестно", - уточняют волонтеры.

Красноярский край
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