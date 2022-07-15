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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Единственный в красноярском Ачинске кинотеатр приостановил работу из-за недостатка зрителей

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Единственный в Ачинске (Красноярский край) кинотеатр "Эдем-кинорай" временно приостановил свою работу.

"Пока кинотеатр закрыт до августа. Скорее всего, будет работать только по выходным", - говорится в сообщении кинотеатра в социальной сети "ВКонтакте".

Закрытие связано с малым потоком зрителей. До июля кинотеатр смог продержаться в основном за счет показов мультфильмов.

Ранее в интервью местному телеканалу директор кинотеатра Михаил Быков рассказывал, что посещаемость зрителей упала из-за того, что зарубежные кинокомпании на фоне санкций убрали из проката свои фильмы в России.

"Эдем-кинорай" - единственный кинотеатр в Ачинске, который является третьим городом по численности населения в Красноярском крае.

Красноярский край Ачинск
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