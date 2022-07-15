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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Пьяный водитель без прав поджег автоинспектора в Башкирии

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Житель Кугарчинского района Башкирии задержан по подозрению в посягательстве на жизнь инспектора ГИБДД. Об этом сообщил в пятницу пресс-центр МВД России со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

По данным ведомства, экипаж ДПС на дороге остановил автомобиль под управлением мужчины, у которого полицейские заметили "явные признаки опьянения". Водителю предложили пройти освидетельствование, однако тот отказался. Также выяснилось, что ранее он был лишен водительских прав.

При составлении сотрудниками Госавтоинспекции протокола об административном правонарушении водитель достал из багажника канистру с бензином и попытался облить им свою машину. Полицейские попытались ему помешать. Один из инспекторов смог забрать емкость, однако горючее разлилось ему на руки и одежду. Водитель в это время поджег бензин зажигалкой. В результате лейтенант полиции получил серьезные ожоги, говорится в сообщении.

Пострадавший госпитализирован.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Башкирия
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