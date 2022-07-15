Три бывших чиновника задержаны по делу о хищении из бюджета Петербурга 245 млн рублей

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу по 23 августа обвиняемого в особо крупном мошенничестве экс-директора ГУП "Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр" Андрея Овчаренко, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

В рамках этого дела, по информации пресс-службы, также избраны меры пресечения Андрею Соколову (заключение под стражу) и Евгению Корабельникову (запрет определенных действий).

Следствие полагает, что в июне 2013 года - декабре 2018-го в Петербурге была создана организованная группа, участники которой систематически путем намеренного завышения стоимости госконтрактов похищали бюджетные деньги, предназначенные для выполнения задач городского комитета по информатизации и связи. В группу, по версии правоохранительных органов, входили более десяти человек, в том числе бывший глава городского комитета по информатизации и связи Иван Громов и его брат Павел, экс-заместитель председателя комитета Соколов, два бывших директора ГУП "Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр" (СПБ ИАЦ) Корабельников и Овчаренко.

Предварительно установлено, что фигуранты в соответствии с отведенными преступными ролями получили из бюджета на расчетные счета ООО "ТэсонэроКомпьютерс" около 245 млн рублей, которые были необоснованно перечислены со счетов СПБ ИАЦ в качестве оплаты за невыполненные работы и неоказанные услуги в рамках исполнения государственных контрактов, заключенных предприятием с городским комитетом по информатизации и связи. Таким образом, эта сумма была похищена, считают в СКР.

По информации пресс-службы, Овчаренко, Соколов и Корабельников были задержаны 13 июля. В этот же день им предъявили обвинение в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Как сообщалось, братья Громовы были задержаны и арестованы по делу о хищении бюджетных денег в декабре 2021 года.