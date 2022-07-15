Военные РФ заявили, что гражданские объекты в Славянске обстреляла украинская армия

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли гражданские объекты в Славянске (Донбасс).

"14 июля артиллерией ВСУ, размещенной на железнодорожном вокзале Славянска, нанесены удары по территории центрального рынка", - сказал на брифинге в пятницу начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

Он назвал целью этой акции "насаждение антироссийских настроений среди мирного населения".

"Еще раз акцентируем внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы России оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры", - сказал Мизинцев.

Он заявил, что у Минобороны РФ есть данные о том, что украинские формирования используют гражданские объекты для размещения вооружения и складов в Краматорске, Николаеве и Торецке.

По его словам, у российских военных также есть информация о том, что в Одесской области украинские силовики задержали несколько десятков человек, "подозреваемых в пророссийских настроениях".

"Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 26 269 человек, в том числе 4 522 ребенка. Всего с начала специальной военной операции – 2 584 323 человека, из которых 407 405 – дети", - сказал Мизинцев.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

25 апреля Мизинцев сказал, что российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории признанных Россией ДНР и ЛНР. 3 июля Минобороны РФ сообщило о контроле всей территории ЛНР.