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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Ан-2 упал на Кубани после столкновения с ЛЭП

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Спасатели работают на месте падения "Кукурузника" (Ан-2) в Краснодарском крае, который мог врезаться в линию электропередач, информации о пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 22:30 (мск) поступила информация, что в Новокубанском районе, в районе станицы Прочноокопской, в результате столкновения с ЛЭП при посадке произошло падение самолета Ан-2", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте падения самолета возгорания не было. Разрушения строений нет. На месте работает 31 человек и 11 единиц техники.

Краснодарский край
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