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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

В мэрии Новосибирска заверили, что вице-мэр не является подозреваемым по делу о клевете

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов не является подозреваемым по делу о клевете, возбужденному по обращению депутата Госдумы Дмитрия Савельева, сообщили журналистам в мэрии города.

"Вице-мэр Новосибирска Скатов не является подозреваемым по делу о клевете, возбужденному по обращению депутата ГД Дмитрия Савельева. В настоящее время Артем Скатов является свидетелем по этому делу", - сообщается в телеграм-канале мэрии Новосибирска для оперативной работы со СМИ.

Накануне на видео, размещенном в том же телеграм-канале, Скатов сообщил о проведении следственных действий в отношении него по заявлению о клевете от Савельева.

"Ситуация следующая - на меня поступила жалоба от депутата Госдумы Дмитрия Савельева по подозрению в клевете. Я не очень понимаю еще, о чем идет речь, но я расцениваю это как политическое давление с целью повлиять на мэрию", - заявил Скатов.

Вице-мэр отметил, что при следственных действиях ему отказали в присутствии адвоката.

В ходе еженедельной встречи с журналистами в пятницу мэр Новосибирска Анатолий Локоть переадресовал вопросы по данному факту в правоохранительные органы.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу от депутата Савельева или его официальных представителей.

Новосибирск Артем Скатов
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