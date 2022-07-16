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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

Аварийная посадка легкомоторного самолета оставила без света 2 рязанских населенных пункта

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с жесткой посадкой легкомоторного самолета в Рязанской области, сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло 16 июля в Спасском районе Рязанской области с легкомоторным самолетом Бекас, на борту которого находились два человека. По предварительным данным, люди при аварийной посадке не пострадали.

"При посадке была повреждена линия электропередачи, в результате чего два населенных пункта остались без электроэнергии", - отмечает пресс-служба.

Проведение проверки поручено Рязанской транспортной прокуратуре.

Рязанская область
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