Самый большой в России мультимедийный фонтан запустили в Дагестане

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Торжественное открытие самого большого в России интерактивного мультимедийного фонтана состоялось 16 июля в городе дагестанском городе Дербенте, сообщил корреспондент "Интерфакса".

По данным пресс-службы главы республики, фонтанный комплекс представляет собой двухъярусное сооружение с большими водными лабиринтами и водным экраном, на котором будут транслировать изображения и светомузыкальное шоу. Площадь мультимедийного фонтанного комплекса составляет 4715 кв. м.

"Уникальным элементом самого большого российского фонтана стал мощнейший залп воды из более чем 2214 форсунок и почти 1500 прожекторов. Струи воды достигают 30 метров", - говорится в сообщении пресс-службы

Фонтан работает в статическом и в одном из пяти динамических режимов. Он оформлен с соблюдением местных художественных стилей.

"Мы открываем один из тех элементов, которые позволяют нам гордиться Дербентом, нашим Дагестаном в новейшей историей. Дербент - это историческая изюминка Дагестана и всей нашей страны. Самый южный, гостеприимный, доброжелательный город", - сказал глава республики Сергей Меликов в своем приветственном выступлении.

Он подчеркнул, что открытие фонтана в Дербенте стало историческим событием.