В Магадане прошли соревнования по промывке золота

Фото: Егор Солодухин/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Фестиваль "Старательский фарт" после двухлетнего перерыва прошел в Магадане, его посетили 4,5 тыс. человек, сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

"4500 человек посетили наш Золотой фестиваль. Гости приехали из 50 регионов страны. А на соревнования по промывке золота впервые заявлялись участники из зарубежных стран (...) Самым "фартовым" оказался житель Владивостока Иван Саенко", - написал Носов в своем телеграм-канале.

По мнению главы региона, необходимо расширять границы Золотого фестиваля, увеличивать географию участников любительского соревнования.

"Уверен, что надо проводить всероссийские соревнования по промывке золота среди профессионалов. Подумаем, как эту идею реализовать в следующем году", - отметил губернатор.

По правилам соревнований, по итогам 15-минутного состязания участник, намывший больше всех золота, получает 1 млн рублей, обладатель второго места - 700 тыс. рублей, третьего - 300 тыс.

Впервые на фестивале определили и самых удачливых зрителей. Машину, квадроцикл и вездеход, которые были среди главных призов, получили жители Магадана.

"Старательский фарт" - единственные в России состязания по промывке золотосодержащего песка на скорость. Фестиваль проводится с 2015 года.