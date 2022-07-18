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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

После ливней в Приморье подтоплены 140 дворов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Последствия ливней ликвидируют в Приморье, где после ливневых дождей и повышения уровня воды в реках остаются подтопленными порядка 140 дворов, размыты дороги.

В Михайловском районе подтоплены 132 придомовые территории и пять жилых домов, еще пять дворов - в городах Находка и Уссурийск, сообщили журналистам в пресс-службе правительства края.

По-прежнему ограничен проезд на некоторых участках дорог.

" На дорогах края работает около 100 единиц спецтехники АО "Примавтодор". (...) Восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщалось, режим чрезвычайной ситуации введен в пятницу вечером в четырех муниципалитетах Приморского края - Дальнегорском городском округе, Лазовском, Тернейском, Ольгинском муниципальных округах - из-за сильных дождей, которые подтопили дома и дачные участки, размыли дороги и мосты, стали причиной энергоаварий.

В ночь на воскресенье в поселке Тимофеевка Ольгинского района на два жилых дома сошел сель, в результате погиб двухлетний ребенок.

Приморье Ольгинский район
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