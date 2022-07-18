Житель Урала получил срок за кражу собранных платежей за ЖКХ

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Житель Екатеринбурга приговорен к двум с половиной годам колонии-поселения за причинение ущерба ресурсоснабжающим организациям на сумму свыше 195 млн рублей, сообщила прокуратура Свердловской области.

Это решение вынес Верх-Исетский районный суд. Он также взыскал с осужденного более 184 млн рублей по искам пострадавших компаний.

Следствие и суд установили, что подсудимый в 2017-2019 годах создал с двумя подельниками предприятие, которое собирало с населения плату за коммунальные услуги, и еще одну фирму - для перечисления собранных средств поставщикам газа и электричества. При этом он "для создания видимости исполнения обязательств производил частичную оплату энергоресурсов (газа и электрической энергии), а также частичную оплату услуг по транспортировке газа", заявили в прокуратуре.

По оценке следствия, ущерб, нанесенный поставщикам газа и электричества, превысил 195 млн рублей. Он признан виновным по п."а, б" ч.2 ст. 165 УК (причинение особо крупного ущерба путем злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору).

Еще один фигурант дела уже осужден, второй находится в розыске.