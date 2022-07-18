В Крыму создадут патриотический авиационный центр

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В одном из населенных пунктов Симферопольского района Крыма инвестор задумал создать патриотический авиационно-учебный центр, сообщила через пресс-службу вице-премьер - министр финансов Крыма Ирина Кивико после заседания совета по улучшению инвестклимата в регионе.

По ее словам, в центре "будут проходить обучение, тренировки, совершать парашютные прыжки, в том числе и представители подрастающего поколения".

Инвестор планирует построить взлетно-посадочную площадку, учебные классы, ангар, мастерскую и музей авиации. Для центра закупят четыре самолета - Як-18Т, Як-12М, два Ан-2 - и планера. Частично авиатехника у инвестора есть. Предполагается, что центр будет готов через два года.

Инвестор намерен вложить в проект около 17 млн рублей.