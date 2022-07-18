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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:28

Миллиардер Семин стал фигурантом дела об уничтожении объекта культуры в Казани

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Следователи в Татарстане заочно предъявили бизнесмену Алексею Семину обвинение в повреждении объекта культурного наследия, сообщает следственное управление СКР по региону в понедельник.

"Неустановленные сотрудники ООО "Управляющая компания "Капитал-Траст-Инвест" доверительного управления ЗПИКФ "АС-фонд строительный", основным бенефициаром которого является обвиняемый, при проведении ремонтно-строительных работ повредили и частично уничтожили на улице Карла Маркса Казани объект культурного наследия федерального значения "Комплекс Адмиралтейской конторы, арх. Кафтырев В.И.", включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Согласно результатам экспертизы, стоимость необходимых для восстановления объекта работ составляет 34,5 млн рублей.

В настоящее время обвиняемый Семин объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. По имеющимся сведениям, его последним местонахождением являлась Франция.

Дело расследуется по части 1 статьи 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия народов РФ).

Миллиардер уже попадал под уголовное преследование – по делу о пожаре в ТЦ "Адмирал", но тогда ему удалось доказать следствию свою непричастность.

Семин является основателем казанской группы компаний ASG. На данный момент в ASG входят более десятка предприятий, работающих в сферах инвестиций и ценных бумаг, недвижимости и строительства, консалтинга и брокериджа, стоимость активов группы превышает 45 млрд рублей, сообщается на сайте группы. В том числе ASG принадлежит 400 тыс. кв. м недвижимости и земельные участки общей площадью 25 тыс. гектаров, более 20 млн кв. м из них расположены в Казани и 22 тыс. га – в пригороде.

Татарстан Казань Алексей Семин
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