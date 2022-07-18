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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Бывший вице-мэр Воронежа осужден за присвоение 1,5 млн рублей

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Воронежа вынес приговор бывшему директору ГУП "Облкоммунсервис" Владимиру Левцеву по делу о присвоении имущества, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Левцев признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества в особо крупном размере) и приговорен к двум годам лишения свободы.

Установлено, что с весны 2016 года по осень 2017 года Левцев получил в кассе предприятия более 1,5 млн рублей якобы в качестве аванса на хозяйственные расходы. Однако в срок деньги не были возвращены, а авансовые отчеты в бухгалтерию не представлены, в том числе и после его увольнения.

Отмечается, что в ходе следствия Левцев полностью возместил причиненный ущерб.

Как сообщалось, заместитель мэра Воронежа по градостроительству Владимир Левцев стал фигурантом уголовного дела о присвоении денежных средств в сентябре 2020 года. После этого он написал заявление об увольнении.

Левцев занимал должность вице-мэра Воронежа по градостроительству с мая 2019 года.

Варонеж Владимир Левцев
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