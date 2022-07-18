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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Суд прекратил полномочия депутата мурманского горсовета Хабарова

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Мурманский областной суд досрочно прекратил полномочия депутата горсовета Мурманска Виктора Хабарова, сообщила объединенная пресс-служба судов региона

В апреле такое же решение вынес Октябрьский районный суд, но защита Хабарова обжаловала его в областном суде.

Иск против Хабарова подал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он добивался прекращения полномочий депутата, обвинив его в подаче неполной декларации о доходах и имуществе в 2017-2018 годах.

Областной суд вынес свое решение 13 июля. 14 июля Хабаров в качестве самовыдвиженца заявил свою кандидатуру на довыборы в горсовет Мурманска, которые пройдут 11 сентября текущего года, следует из данных Мурманской территориальной избирательной комиссии.

Как говорится на сайте горсовета, Хабаров входил в состав пятого и текущего шестого созывов. Он также является главным редактором муниципальной газеты "Вечерний Мурманск".

Мурманск Мурманская область Виктор Хабаров Андрей Чибис Вечерний Мурманск Горсовет Мурманска
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