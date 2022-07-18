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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Росздравнадзор заявил о стабилизации ситуации на фармрынке

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Число обращений на "горячую линию" Росздравнадзора за три месяца сократилось в четыре раза, это позволяет говорить о стабилизации фармацевтического рынка в России, заявили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"За три месяца в четыре раза сократилось количество обращений граждан на "горячую линию" Росздравнадзора по вопросам отсутствия фармпрепаратов в аптеках регионов или по фактам завышения цены на лекарства (...) Значительное уменьшение обращений граждан говорит о стабилизации ситуации на фармацевтическом рынке Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Так, в апреле ведомство получило 555 подобных сообщений, в июне – 136, отметили в пресс-службе.

Росздравнадзор
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