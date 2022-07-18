Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Директора и начальника охраны психоневрологического интерната застрелили в КБР

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Кабардино-Балкарии в связи с убийством директора Республиканского психоневрологического интерната и начальника охраны этого учреждения, сообщает в понедельник управление СКР по республике.

По версии следствия, 18 июля около 11:00 неизвестный в маске зашел в кабинет директора, где также находился начальник охраны интерната, и расстрелял их из огнестрельного оружия. Затем нападавший скрылся с места преступления.

От полученных ранений директор и начальник охраны скончались.

Дело расследуется по п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).

Кабардино-Балкария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мосгорсуд признал законным домашний арест ректора РАНХиГС Мау

Мосгорсуд признал законным домашний арест ректора РАНХиГС Мау

Геннадий Гальперин покинет пост гендиректора "Росгосстраха"

Суд в РФ оштрафовал Google на 21,7 млрд рублей за не удаленную с YouTube информацию

Петербургский суд направил дело Юрия Шевчука на рассмотрение в Уфу

Петербургский суд направил дело Юрия Шевчука на рассмотрение в Уфу

Мишустин выразил уверенность, что Рогозин скоро займет "место в строю"

Мантуров в качестве вице-премьера будет курировать Уральский федеральный округ

Мантуров в качестве вице-премьера будет курировать Уральский федеральный округ
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о поражении 14 пунктов управления армии Украины

Проректор Российской таможенной академии покончил с собой в СИЗО

Пандемия коронавируса

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 30,2%

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 30,2%

Минсельхоз сообщил о росте урожайности пшеницы почти на 24%

Минсельхоз сообщил о росте урожайности пшеницы почти на 24%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });