Директора и начальника охраны психоневрологического интерната застрелили в КБР

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Кабардино-Балкарии в связи с убийством директора Республиканского психоневрологического интерната и начальника охраны этого учреждения, сообщает в понедельник управление СКР по республике.

По версии следствия, 18 июля около 11:00 неизвестный в маске зашел в кабинет директора, где также находился начальник охраны интерната, и расстрелял их из огнестрельного оружия. Затем нападавший скрылся с места преступления.

От полученных ранений директор и начальник охраны скончались.

Дело расследуется по п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).