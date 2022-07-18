Железнодорожное пассажирское сообщение между РФ и Таджикистаном возобновится с 30 августа

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Таджикистаном, временно приостановленное с 17 марта 2020 года, возобновится с 30 августа, сообщило ОАО "РЖД".

Расписанием движения предусмотрено курсирование следующих международных пассажирских поездов формирования железных дорог Таджикистана:

- с 30 августа - №329/330 Душанбе - Волгоград отправлением один раз в неделю из Душанбе по вторникам, из Волгограда - по пятницам;

- с 7 сентября - №359/360 Худжанд - Волгоград отправлением из Худжанда по средам, из Волгограда - по субботам.

Продажа билетов будет открыта в ближайшее время, сообщает РЖД.