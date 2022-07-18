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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Сильный ливень затопил улицы Нижнего Новгорода

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Коммунальные службы Нижнего Новгорода в понедельник работают в усиленном режиме из-за обрушившегося на город и не прекращавшегося несколько часов ливня, сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Сильный дождь начался в Нижнем Новгороде еще в первой половине дня и закончился совсем недавно.

"Техника работает по всему городу. Машины постоянно сменяют друг друга, делаем всё возможное, чтобы минимизировать транспортные неудобства", - написал мэр, добавив, что на борьбу со стихией направлены порядка 50 единиц техники: автомашины и мотопомпы.

Между тем нижегородцы сообщают в соцсетях о последствиях непогоды: на фото и видео запечатлены потоки воды во дворах и на дорогах в различных частях города, по которым с трудом передвигается автотранспорт. Также, по данным пользователей, в центре города из-за ливня встали трамваи, а некоторые пользователи жалуются на плохую работу ливневок и невозможность перейти дороги из-за потоков воды. Ряд горожан предпочли идти по затопленным улицам, сняв обувь.

По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", сильные ливни, град и ветер с порывами 15-20 м/с ожидаются в регионе местами в течение всего понедельника, а также ночью и утром во вторник.

Нижний Новгород
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