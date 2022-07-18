Вертолет санавиации сел в Ижевске на ипподроме ради спасения младенца

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Ижевске пилоты санитарной авиации посадили вертолет в центре Ижевска, на ипподроме, чтобы спасти новорожденного ребенка, сообщила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.

Ребенок родился в Можге и с первых минут жизни находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Для лечения его пришлось вывезти в Ижевск.

С ипподрома "до больницы домчали молниеносно", добавила Пинчук. В стационаре ребенка подключили к аппарату для ингаляционной подачи оксида азота, и сейчас идет на поправку, сообщила вице-премьер.

Врачам Республиканской детской клинической больницы впервые пришлось провести эвакуировать такого пациента на вертолете.