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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Министр Фальков отметил дефицит аспирантов для потребностей экономики

Министр Фальков отметил дефицит аспирантов для потребностей экономики
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил внедрить в России производственную аспирантуру, чтобы обеспечить экономику кадрами соответствующей подготовки. Он высказал это предложение на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По его словам, сейчас аспирантов, защищающих свои диссертации, недостаточно, чтобы обеспечивать потребности экономики.

"Надо отметить, что эффективность аспирантуры оставляет желать лучшего. В 2021 году выпуск аспирантов составил 14,3 тысячи, из них только 10,5% защитили диссертации в период подготовки. Это все-таки лучше, чем в 2019 году, там было 8,9%, но явно недостаточно для обеспечения экономики научными кадрами", - сказал Фальков.

При этом, по его словам, третий год наблюдается "улучшение качества ряда индикаторов деятельности института аспирантуры", в том числе рост числа аспирантов и кандидатских и докторских работ, прошедших защиту. Кроме того, в 2022 году число бюджетных мест в аспирантуре для молодых ученых увеличено 16,5 тысячи до 17,5 тысячи мест, и, "в первую очередь, наблюдается рост приема на инженерные, технические специальности, а также математические и естественные направления".

"Разработка и развитие формата производственной аспирантуры, предполагающей реализацию диссертационного проекта в интересах и совместно с компанией, это даст возможность готовить кадры высшей квалификации для решения прикладных задач, что особенно актуально в текущих условиях", - считает министр.

Валерий Фальков Минобрнауки
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