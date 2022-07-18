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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Стена обрушилась в нижегородской многоэтажке

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Обрушение стены произошло в пятиэтажном кирпичном доме в Ленинском районе Нижнего Новгорода в понедельник вечером в результате взрыва неизвестного вещества, никто не пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

Информация об инциденте в кирпичном доме на улице Баумана поступила в 21:20 по московскому времени.

"По предварительной информации, произошел хлопок неизвестного вещества с последующим обрушением межквартирной перегородки, а также разрушением трех стекол оконных проемов. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

С места эвакуированы 37 человек, в том числе шесть детей - жильцы третьего и четвертого подъездов, отметили там.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в своем телеграм-канале, что в доме номер 50 на улице Баумана "выбило стекла, произошло обрушение межкомнатной стены между двумя квартирами".

"По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Причины произошедшего выясняются", - написал мэр.

Нижний Новгород
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