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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Первая ночная тренировка Главного военно-морского парада прошла на Неве

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Первая тренировка Главного военно-морского парада прошла в ночь на вторник в акватории Невы в Санкт-Петербурге, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

"В ходе тренировки (...) по фарватеру Невы в составе тактических групп прошли в парадном строю малые ракетные корабли, корабли противоминной обороны, ракетные катера, новейшие противодиверсионные, десантные, патрульные катера типа "Раптор" и противодиверсионные катера типа "Грачонок", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что в ходе репетиции замерялись интервалы между кораблями - проверялось умение экипажей поддерживать заданную скорость и удерживать суда "на заданном курсе при следовании их по фарватеру Невы от Благовещенского до Троицкого мостов".

"Особое внимание было уделено проверке действий корабельных расчетов "Главный командный пункт корабля - Боевой информационный пост - Штурман корабля", специалистов штурманских боевых частей кораблей, а также вахтенных сигнальщиков", - подчеркивается в релизе.

Мероприятием руководила рабочая группа, в которую вошли представители главного командования ВМФ, командования Балтийского флота и Ленинградской военно-морской базы.

"В настоящий момент часть кораблей-участников Главного военно-морского парада осуществляет переход в Ленинградскую военно-морскую базу и в ближайшее время присоединится к проведению тренировок в акваториях Невы и Кронштадтского рейда", - добавили в Минобороны.

Главный военно-морской парад состоится 31 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Санкт-Петербург Нева Главный военно-морской парад ВМФ РФ
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