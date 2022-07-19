Житель Красноярского края получил 16 лет колонии за поджог вагончика с людьми

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Житель Минусинска, который поджег жилой вагончик с людьми, осужден в Красноярском крае, сообщает следственное управление СКР по региону и Республике Хакасия.

45-летний мужчина признан виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, покушение на убийство двух и более лиц с особой жестокостью).

По данным следствия, 11 февраля 2019 года пять сотрудников лесозаготовительной организации распивали спиртные напитки в жилом вагончике, находящемся в лесном массиве. В какой-то момент между ними произошла ссора по малозначительному поводу, переросшая в драку. Через непродолжительное время четверо мужчин легли спать, а пятый, житель города Минусинска, дождался, пока все уснут, разлил в вагончике бензин и поджег его, после чего скрылся с места преступления.

Трое мужчин смогли самостоятельно выбраться из объятого пламенем вагончика, а еще один 39-летний мужчина погиб на месте происшествия.

Накануне Красноярский краевой суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей приговорил жителя Минусинска 16 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.