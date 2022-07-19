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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

РЖД с четверга запустят дополнительный пассажирский поезд Калининград - Москва

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" увеличивает количество поездов в сообщении с Калининградом, сообщила компания.

По согласованию с администрациями Литовской и Белорусской железных дорог назначен дополнительный поезд №148/147 Калининград - Москва, который будет курсировать трижды в неделю:

- из Калининграда - по понедельникам, четвергам и воскресеньям с 21 июля по 25 сентября;

- из Москвы - по понедельникам, вторникам и пятницам с 22 июля по 26 сентября.

Билеты появятся в продаже в ближайшее время.

При следовании поездов транзитом через территорию Литвы предусмотрены только технические остановки, посадка и высадка пассажиров не осуществляется. Также сохраняется квота мест - не более 250 пассажиров в одном составе, отмечает компания.

В настоящее время в сообщении с Калининградом курсируют три регулярных поезда: №29/30 "Янтарь" Москва - Калининград (ежедневно), №79/80 Санкт-Петербург - Калининград (четыре раза в неделю), №359/360 Адлер - Калининград (через день).

РЖД Калининград Москва
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