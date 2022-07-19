Мэрия объяснила задымление в Новосибирске горением полигона ТБО

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Задымление в Новосибирске произошло из-за пожара на складе твердых бытовых отходов в Коченевском районе Новосибирской области, сообщила пресс-служба мэрии города.

"Источниками задымления стали склад твердых бытовых отходов в Коченевском районе Новосибирской области и законсервированный полигон ТБО в районе ул. Малыгина Новосибирского сельского района", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по результатам проб атмосферного воздуха, взятых сегодня департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска на ул. Малыгина и на ул. Титова, превышения норм не выявлено.

Мэрия поручила профильным подразделениям оказать Новосибирскому сельскому району всю необходимую помощь в тушении пожара.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии, на данный момент открытый огонь потушен, но на ТБО продолжается тление, для его устранения мэрией направлена дополнительная спецтехника.

Пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Новосибирской области сообщает, что информация о возгорании на несанкционированной свалке мусора в Новосибирском районе в 3 км западнее Ордынского кольца, поступила во вторник в 7:14 по местному времени. Всего было обнаружено порядка пяти очагов глубинного тления.

На месте работает тяжелая специализированная техника. Помощь оказывают сотрудники МЧС России. Площадь возгорания уточняется. В настоящее время помощь местным властям оказывают пожарно-спасательные подразделения МЧС России, которые проливают места глубинного тления на локальных участках территории, а также обеспечивают защиту специализированной тяжелой техники от теплового воздействия. На месте работают служба пожаротушения и оперативная группа ГУ МЧС по Новосибирской области - всего 45 человек и 14 единиц техники.