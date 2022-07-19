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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Площадь лесных пожаров в ХМАО за сутки выросла вдвое

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Более 890 га леса горит в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает во вторник департамент недропользования и природных ресурсов региона.

"По состоянию на 19 июля, на территории автономного округа действуют 17 лесных пожаров на площади 891,2 га, из них три локализованных лесных пожара на площади 50,2 га, ландшафтные пожары отсутствуют", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в понедельник в Югре действовало 12 лесных пожаров на площади 451 га, ландшафтных пожаров не было. Таким образом, площадь лесных пожаров за сутки в регионе выросла почти вдвое.

По аналитической информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и статистическим данным специализированной диспетчерской службы Базы авиационной и наземной охраны лесов, сегодня в автономном округе прогнозируются 2-3 классы пожарной опасности.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидированы 133 лесных пожара площадью 3 911,25 га и 55 ландшафтных (природных) возгораний площадью 5 374,8 га.

ХМАО
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