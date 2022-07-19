Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

Дело о стройке на некрополе I-III веков возбудили в Севастополе

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Гражданин РФ стал фигурантом уголовного дела о повреждении объектов культурного наследия из-за стройки на древнем могильнике под Севастополем, сообщила во вторник пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, речь идет об объекте культурного наследия "Могильник Усть-Бельбекский" в районе севастопольского поселка Любимовка. Мужчина в нарушение закона заключил договор с подрядной организацией на проведение там работ по возведению объекта капитального строительства.

"Согласно сведениям государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический", стоимость работ по сохранению объекта археологического наследия и, следовательно, объем причиненного ущерба бюджету РФ составил 5 млн 141 тыс. рублей", - говорится в пресс-релизе.

Полиция возбудила по материалам ФСБ уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия), санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.

Усть-Бельбекский могильник (Бельбек IV) - это некрополь I-III веков нашей эры. Считается одним из важнейших погребальных памятников позднескифского населения юго-западного Крыма.

Севастополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФАС признала Apple виновной в злоупотреблении на рынке приложений

ФАС признала Apple виновной в злоупотреблении на рынке приложений
Пандемия коронавируса

В РФ выявлен новый подвариант "омикрон"-штамма COVID-19 "Кентавр"

В РФ выявлен новый подвариант "омикрон"-штамма COVID-19 "Кентавр"

"Уральские авиалинии" запланировали осенью начать техобслуживание Superjet 100

"Уральские авиалинии" запланировали осенью начать техобслуживание Superjet 100

В Брянской области сообщили об обстреле села со стороны Украины

Оперный певец Чельдиев осужден на 10 лет по делу о призывах к экстремизму

МВД РФ объявило в розыск украинского журналиста Гордона

Что случилось этой ночью: вторник, 19 июля

Первая ночная тренировка Главного военно-морского парада прошла на Неве

Первая ночная тренировка Главного военно-морского парада прошла на Неве

Арестован водитель Audi, насмерть сбивший четырех девушек в Башкирии

Арестован водитель Audi, насмерть сбивший четырех девушек в Башкирии

Что произошло за день: понедельник, 18 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });