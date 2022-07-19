Дело о стройке на некрополе I-III веков возбудили в Севастополе

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Гражданин РФ стал фигурантом уголовного дела о повреждении объектов культурного наследия из-за стройки на древнем могильнике под Севастополем, сообщила во вторник пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, речь идет об объекте культурного наследия "Могильник Усть-Бельбекский" в районе севастопольского поселка Любимовка. Мужчина в нарушение закона заключил договор с подрядной организацией на проведение там работ по возведению объекта капитального строительства.

"Согласно сведениям государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический", стоимость работ по сохранению объекта археологического наследия и, следовательно, объем причиненного ущерба бюджету РФ составил 5 млн 141 тыс. рублей", - говорится в пресс-релизе.

Полиция возбудила по материалам ФСБ уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия), санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.

Усть-Бельбекский могильник (Бельбек IV) - это некрополь I-III веков нашей эры. Считается одним из важнейших погребальных памятников позднескифского населения юго-западного Крыма.