Эксперт Минздрава оценил в 2 млн число пациентов с хроническим гепатитом С

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса привела к снижению выявления новых случаев гепатита С в России более чем в два раза – с 45 тысяч до 20 тысяч случаев в год, но общее число пациентов с таким диагнозом в стране может составлять до 2 млн человек. Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

"В 2020-2021 годах было выявлено около 20 тысяч вновь зарегистрированных случаев хронического гепатита С, то есть каждый год приблизительно по 20 тысяч. Это большая цифра, и я бы сказал, что она несколько приуменьшена, поскольку мы помним, что в 2019 году эта цифра составляла около 45 тысяч. То есть, конечно, ковид привел к тому, что выявление и регистрация людей с хроническим вирусом гепатита стали не столь эффективны", - сказал Чуланов во вторник на пресс-конференции, посвященной борьбе с гепатитом C в России.

При этом, по словам инфекциониста, исследования показывают сохранение высокого уровня распространения заболевания среди россиян.

"Министерство здравоохранения как раз провело такое исследование по распространенности маркеров вирусов гепатита, в том числе гепатита С, и было выявлено, что действительно около 2,1% населения выделяет антитела к гепатиту С. Это означает, что в целом по популяции у нас может насчитываться до 2 миллионов пациентов с хроническим гепатитом С, это действительно большая цифра", - отметил Чуланов.

В то же время, по уточненной Минздравом информации, на учете во всех медицинских организациях страны на данный момент состоят лишь 624 тыс. пациентов с указанным заболеванием, добавил специалист.