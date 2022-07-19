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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Москва попросила МИД Индии объяснить задержание российского сухогруза в Кочине

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Посольство России в Индии попросило МИД страны объяснить обстоятельства задержания в в южноиндийском порту Кочин российского сухогруза, сообщили "Интерфаксу" в дипмиссии. По словам дипломатов, задержанное судно везло индийским военным груз военного назначения.

"Посольство в курсе задержания в индийском порту Кочин российского сухогруза, на борту которого был доставлен груз военного назначения для ВС Индии, - заявил представитель дипмиссии. - Обратились в МИД Индии за официальным разъяснением обстоятельств произошедшего".

Посольство также попросило индийский МИД "обеспечить безусловное соблюдение прав российских судовладельцев и экипажа".

"По предварительной информации, эти действия связаны с исковым требованием эстонской компании берегового обслуживания Bunker Partner OU, заявившей о якобы существующей у владельцев судна задолженности. Подчеркиваем, что суд разрешил разгрузку вооружений, поскольку сам груз не имеет отношения к иску", - отметили в посольстве.

Проблемой занимается генконсульство России в Ченнаи.

Индия Кочин МИД Ченнаи Эстония Bunker Partner
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