Житель Ингушетии задержан по обвинению в попытке убить бывшую жену

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Ингушетии возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в отношении 27-летнего мужчины, он задержан, сообщили в региональном управлении СК.

Жертвой нападения стала его бывшая жена, она сейчас находится в больницу с многочисленными ножевыми ранениями.

По версии следствия, 18 июля в 17:20 по московскому времени подозреваемый в одном из офисов Магаса многократно ранил бывшую жену ножом, который у него был с собой. Он действовал на почве личной неприязни, полагает следствие.

Предполагаемое орудие нападение найдено на месте происшествия. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК (покушение на убийство).

Пострадавшая - руководитель известного в республике благотворительного фонда "Клуба добрых дел" Ната Матиева 1989 года рождения, сказал "Интерфаксу" информированый источник. Подозреваемый - житель Сунжи Тимурзиев, безработный, ранее не судимый.

"Он зашел в рабочий кабинет руководителя фонда в столице региона Магасе и в ходе словесной перепалки и внезапно возникшей ссоры напал на Матиеву с ножом. В результате активистка с проникающим ранением живота, спины госпитализирована в реанимацию. Автомобиль Lada Granta, в котором сидел подозреваемый, обнаружен на стоянке у республиканской больницы, куда и была доставлена и его бывшая жена", - сказал источник.

По его данным, Тимурзиева задержали назрановские полицейские и передали коллегам из столицы.

Три года назад потерпевшая вышла замуж за Тимурзиева, у них родилась дочь. В мае этого года они решили развестись из-за споров. Мужчина угрожал бывшей жене забрать дочь после развода.