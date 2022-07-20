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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:06

Прокуроры проверят сбои со электро- и водоснабжением в Анадыре во время пожара

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - По факту крупного пожара в Анадыре, который 19 июля нарушил в городе энерго- и водоснабжение, началась прокурорская проверка, сообщила прокуратура Чукотского автономного округа.

Исполняющая обязанности прокурора округа Елена Серегина поручила Анадырскому межрайонному прокурору проверить деятельность администрации города и территориального органа МЧС на предмет соблюдения "требований градостроительного, земельного законодательства, реализации полномочий по обеспечению населения бесперебойным электро- и водоснабжением, создания резервных схем подачи коммунальных ресурсов, полноте мер, принимаемых в ходе федерального государственного пожарного надзора на объекте пожара".

Также будут проверены действия сотрудников АО "Чукотэнерго" и муниципального предприятия Анадыря "Городское коммунальное хозяйство".

Пожар в Анадыре начался 19 июля около полудня на улице Куркутского в комплексе зданий, где находились магазины, хостел и гаражи. Оттуда вывели 14 человек. Площадь возгорания составила 1,6 тыс. кв. м. Пожарным удалось не дать огню перейти на соседние здания и объекты Анадырской ТЭЦ.

Из-за близкого расположения линий электропередачи центрального распределительного пункта было ограничено энерго- и водоснабжение Анадыря. В результате примерно 40% потребителей оставались без воды и света до вечера, а остальных подключили по временным схемам до восстановления систем энерго- и водоснабжения.

Анадырь Чукотка Прокуратура Чукотки Чукотэнерго Анадырская ТЭЦ
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