Жителя Карачаево-Черкесии унесло течением реки при перегоне скота

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Спасатели в Карачаево-Черкесии второй день ищут местного жителя, которого унесло течением во время перегона скота через реку Малый Зеленчук, сообщает ГУ МЧС России по КЧР.

"Накануне вечером в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России КЧР поступила информация о том, что в ауле Али-Бердуковский Хабезского района местного жителя унесло течением воды при перегоне скота через реку", - говорится в сообщении.

В течение нескольких часов спасатели Карачаево-Черкесского ПСО искали мужчину, но безрезультатно. Утром в среду поисково-спасательные работы возобновили.

Ранее ГУ МЧС России по КЧР предупредило о возможном сходе селей и подъеме уровня воды в реках Карачаево-Черкесии после продолжительного дождя. В регионе было объявлено экстренное предупреждение.