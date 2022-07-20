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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:06

В Челябинской области 19 человек привлекли к ответственности за дискредитацию армии

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Челябинской области суды привлекли 19 человек к административной ответственности по статье о дискредитации Вооруженных сил России , сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

В частности, Миасский городской суд признал двух горожан местных жителей виновными в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования военных ради защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами России своих полномочий в указанных целях (ч.1 ст.20.3.3 КоАП).

"Виновные публично в общественном месте высказывали свое отношение к специальной военной операции России, обвиняя государство в агрессивном поведении и дискредитируя ее вооруженные силы", - уточнили в управлении.

Они вышли в публичные места с лозунгами, порочащими военных, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

"Женщина вышла с плакатами на одиночный пикет. Мужчина нанес лозунги на машину и припарковался на ней перед администрацией города", - рассказал собеседник агентства.

Нарушители оштрафованы на сумму от 30 до 40 тысяч рублей каждый.

Кроме того, двое преподавателей учебных заведений Миасса были уволены за распространение в мессенджерах "информации отрицательного характера о проведении специальной военной операции, а также привлечение внимания к протестным акциям, направленным на дискредитацию ВС России". К мессенджерам имели доступ учащиеся, говорится в пресс-релизе.

Челябинская область Миасс ФСБ
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