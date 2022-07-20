В Тюмени окулист осужден за обман 16 пациентов частной клиники

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Тюмени Калининский суд признал 39-летнего офтальмолога виновным в обмане 16 пациентов частной клиники, которым он обещал восстановить зрение, но фактически их не лечил, сообщила областная прокуратура.

Следствие и суд установили, что с января по сентябрь 2020 года подсудимый получил около 1 млн рублей с потерпевших, обещая им восстановить зрение за счет дорогостоящих процедур.

В суде он признал вину. Ущерб потерпевшим он возместил.

Суд признал его виновным в мошенничестве (ст.159 УК) и приговорил к пяти годам колонии-поселения. В течение двух с половиной лет ему будет запрещено лечить пациентов. Также суд взыскал с него 5000 рублей компенсации в пользу одной из потерпевших.

Приговор в законную силу не вступил.