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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

В Тюмени окулист осужден за обман 16 пациентов частной клиники

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Тюмени Калининский суд признал 39-летнего офтальмолога виновным в обмане 16 пациентов частной клиники, которым он обещал восстановить зрение, но фактически их не лечил, сообщила областная прокуратура.

Следствие и суд установили, что с января по сентябрь 2020 года подсудимый получил около 1 млн рублей с потерпевших, обещая им восстановить зрение за счет дорогостоящих процедур.

В суде он признал вину. Ущерб потерпевшим он возместил.

Суд признал его виновным в мошенничестве (ст.159 УК) и приговорил к пяти годам колонии-поселения. В течение двух с половиной лет ему будет запрещено лечить пациентов. Также суд взыскал с него 5000 рублей компенсации в пользу одной из потерпевших.

Приговор в законную силу не вступил.

Тюмень Калининский суд Прокуратура Тюменской области
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