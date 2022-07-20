Каждый четвертый россиянин играет в видеоигры

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Почти четверть россиян играют в видеоигры, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Более трех четвертей сограждан (77%) не играют.

Почти каждый восьмой россиянин (13%) играет в видеоигры как минимум несколько раз в неделю, среди молодежи в возрасте 18-24 лет этот показатель составляет 38%.

Результаты исследования, опубликованные на сайте ВЦИОМ, показывают, что 5% россиян уделяют внимание видеоиграм несколько раз в месяц, еще столько же - не менее одного раза в полгода.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 12 июля 2022 года среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет.