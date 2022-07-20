Экспертный совет по литературной деятельности создан при Минцифры

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - При Минцифры создан экспертный совет по вопросам литературной деятельности, приказ министра Максута Шадаева о создании совета опубликован на сайте ведомства.

Среди задач экспертного совета будут проведение общественных и экспертных обсуждений ключевых отраслевых проблем, формирование предложений по приоритетным вопросам литературной деятельности, инициирование и рассмотрение проектов отраслевых нормативных правовых актов и иных документов (программ, концепций и т.д.) при условии соблюдения требований закона о полномочиях органов исполнительной власти.

Председателем совета стал глава департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев, зампредом совета - ректор литинститута им. Горького, писатель Алексей Варламов, а ответственным секретарем совета - замначальника отдела того же департамента Минцифры России Юлия Гнездилова.

В состав совета вошли, в частности, писатели Павел Басинский, Евгений Водолазкин, Вера Богданова, Майя Кучерская, руководитель "Редакции Елены Шубиной" издательства "АСТ" Елена Шубина, директор музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак, шеф-редактор портала "Год литературы" Михаил Визель, директор Центра поддержки отечественной словесности, учредившего премии "Большая книга" и "Лицей", Татьяна Восковская.

Также среди членов совета - замглавного редактора журнала "Юность", продюсер издательства "Альпина. Проза" Татьяна Соловьева, писатель и депутат Госдумы, главред "Юности" Сергей Шаргунов, главред "Литературной России" Владимир Ерёменко, главред "Литературной газеты" Максим Замшев, главный редактор издательства "ОГИ" Максим Амелин и глава издательства "Иностранная литература" Александр Ливергант.