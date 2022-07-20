В поселок Диксон пришел белый медведь с застрявшей в пасти банкой сгущенки

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - На севере Красноярского края к людям в поселке Диксон пришел белый молодой медведь, в пасти которого застряла консервная банка из-под сгущенки. Чтобы его спасти, в Диксон вылетит группа ветеринаров из Москвы, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Срочно собираем заседание рабочей группы, - добавила она. - Сейчас решаем вопрос с транспортом".

Росприроднадзор уже выдал ветеринарам разрешение обездвижить медведя.

По сообщениям местных СМИ, жители поселка пытались извлечь банку из пасти медведя, но у них не получилось.