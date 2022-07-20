Конституционный суд РФ запретил бессрочное расследование уголовного дела

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Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ постановил ликвидировать практику бессрочного расследования уголовных дел, если нет согласия обвиняемого или подозреваемого на прекращение производства по нереабилитирующему основанию.

Дело о проверке конституционности части второй статьи 27 Уголовно-процессуального кодекса РФ и пункта "в" части первой статьи 78 Уголовного кодекса РФ рассматривалось в связи с жалобой Вячеслава Рудникова. Постановление основано на ранее вынесенных правовых позициях суда.

В материалах пресс-службы КС РФ отмечается, что в 2010 году в Москве по заявлению гражданина Нигерии о нанесенном ему как акционеру строительной фирмы ущербе было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, одним из фигурантов которого стал предприниматель Рудников. В 2020 году срок давности привлечения его к уголовной ответственности по данной статье истек, но органы следствия отказались закрыть дело, сославшись на отсутствие согласия обвиняемого на прекращение дела по такому нереабилитирующему основанию. Рудников считает оспариваемые нормы неконституционными, поскольку они позволяют правоохранительным органам бесконечно расследовать уголовное дело после истечения сроков давности.

В постановлении КС РФ указал, что прекращение уголовного преследования в связи с истечением срока давности по нереабилитирующему основанию действительно возможно лишь с согласия подозреваемого или обвиняемого, поскольку продолжение производства по делу направлено на защиту их прав, устранение сомнений в их виновности и правильную юридическую оценку деяния. Вместе с тем какие-либо предельные сроки осуществления дальнейшего расследования уголовно-процессуальным законом не закреплены.

В таком случае, подчеркнул Конституционный суд, в нарушение конституционных принципов законности, справедливости и гуманизма не считающий себя виновным подозреваемый или обвиняемый вынужден выбирать между неограниченным по времени продолжением своего же уголовного преследования либо прекращением дела по нереабилитирующему основанию. Данный подход вступает в противоречие с конституционными предписаниями, и нормы не соответствуют Конституции.

До внесения необходимых законодательных изменений продолжение расследования дела по истечении срока давности уголовного преследования при наличии возражений лица против прекращения дела по данному нереабилитирующему основанию допускается на период, не превышающий двенадцати месяцев со дня истечения срока давности уголовного преследования. Если же и через год дело не передано для рассмотрения в суд, то оно подлежит незамедлительному прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования и без согласия подозреваемого и обвиняемого, который вправе оспорить такое решение в суде в порядке статьи 125.1 УПК РФ.

Уголовное дело гражданина Рудникова должно быть прекращено, если до настоящего времени не передано для рассмотрения в суд. При несогласии с основанием прекращения дела заявитель вправе обратиться за судебной защитой.