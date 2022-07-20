Семилетний мальчик погиб, упав в колодец возле школы в Челябинске

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Ребенок погиб, упав в открытый колодец, расположенный на территории образовательной организации пос. Федоровка (Челябинск), сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду.

Прокуратура Советского района Челябинска организовала проверку.

По информации местных СМИ, мальчик играл со сверстниками и в какой-то момент прыгнул на коллектор, который был засыпан ветками, и провалился.

Как сообщила пресс-служба областного СУ СКР, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).