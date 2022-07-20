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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Четверо иностранцев пойдут под суд в Адыгее по обвинению в убийстве своих работодателей

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Завершено расследование убийства двух иностранных фермеров в Адыгее, в совершении преступления обвиняют четверых граждан одного из государств ближнего зарубежья, которые работали у потерпевших, сообщает в среду пресс-служба республиканской прокуратуры.

"По версии следствия, трое из четырех злоумышленников некоторое время работали у иностранных граждан, которые занимались выращиванием овощей, в качестве разнорабочих и заранее спланировали преступление. В июле 2021 года они приехали в поселок Подгорный, взломали замок и незаконно проникли в жилье бывших работодателей, угрожая ножом, связали им руки и жестоко избили. От полученных травм хозяева погибли на месте преступления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нападавшие забрали деньги и ценные вещи потерпевших на сумму почти 4 млн рублей и скрылись с места происшествия.

Уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство) и ст. 162 УК РФ (Разбой) передано в Верховный суд Адыгеи для рассмотрения по существу.

Адыгея
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