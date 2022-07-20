Житель Подмосковья съел фальшивую банкноту, чтобы избавиться от улики

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Житель Московской области предстанет перед судом по обвинению в хранении и сбыте поддельных рублевых купюр, сообщила во вторник пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В марте в полицию сообщили, что в магазине города Спас-Клепики Рязанской области мужчина пытался расплатиться пятитысячной купюрой, которая показалась продавцу поддельной. Продавец отказался ее принимать, сославшись на отсутствие сдачи, а затем передал описание внешности незнакомца и автомобиля, на котором тот ездил, в полицию.

Полицейские вскоре обнаружили этого гражданина в одном из магазинов того же города, когда он покупал продукты. Увидев полицейских, мужчина немедленно съел пятитысячную купюру, которую до этого держал в руках, чтобы расплатиться.

Полицейские задержали подозреваемого, который оказался 25-летним жителем Московской области. При обыске арендованной им машины были найдены 18 пятитысячных и пять двухтысячных поддельных купюр.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка, сбыт поддельных денег).

Следствие установило, что задержанный хранил 31 поддельную купюру номиналом 5 тыс. рублей и 10 поддельных двухтысячных банкнот. Семь пятитысячных купюр он сбыл в Московской и Рязанской областях. Предполагается, что поддельные банкноты он приобретал в интернете.

Расследование уголовного дела завершено, оно с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.