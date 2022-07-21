Природные пожары на Ямале расширились до площади 465,6 га

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - За сутки выросла площадь природных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил Департамент природных ресурсов и экологии региона.

На 9 часов утра по местному времени (7:00 по Москве) 21 июля на Ямале действовало 11 природных пожаров на общей площади 465,6 га, из них 4 пожара были локализованы на площади 19,6 га.

Пожары тушат 224 человека с лесопожарным снаряжением.

В департаменте напомнили, что с начала пожароопасного сезона 2022 года на территории автономного округа зарегистрировано 278 природных пожаров на общей площади 7 тыс. 129,26 га. За аналогичный период прошлого года на Ямале зафиксировали 53 пожара на площади 538,72 га.

На территории округа в четверг действует преимущественно средний класс пожарной опасности, местами - высокий. Синоптики ожидают ветер и грозы с незначительными осадками.

ГУ МЧС по ЯНАО днем ранее сообщало о 10 природных пожарах на Ямале на площади 185 га.

В начале недели уже был зафиксирован рост числа пожаров на Ямале в четыре раза. Если в минувшее воскресенье полыхало шесть природных пожаров, то в понедельник - уже 25.

На Ямале до 1 августа введен особый противопожарный режим, до 21 июля ограничено пребывание людей в лесах и въезд в них транспортных средств.