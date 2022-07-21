Наркозакладчики, ранившие полицейских в Кургане, получили 36 лет колонии на двоих

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Суд в Кургане вынес приговор двум фигурантам уголовного дела о нападении на полицейских, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Подсудимые признаны виновными в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, покушении на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Одного из фигурантов дела приговорили к 19 годам колонии строгого режима, другого - к 17 годам.

15 сентября 2021 года полицейские в Кургане были ранены при задержании двух наркозакладчиков. Нападавшие скрылись с места происшествия. С ножевыми ранениями двух оперативников доставили в больницу. В результате введенного на территории области плана "Сирена" подозреваемых задержали.