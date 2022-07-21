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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Подозреваемый в поджоге опорного пункта полиции задержан во Владивостоке

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Владивостока, который подозревается в поджоге опорного пункта полиции. Об этом сообщила в четверг пресс-служба УМВД по городу.

"Сотрудниками полиции во взаимодействии с коллегами из ФСБ задержан 51-летний ранее неоднократно судимый житель дальневосточной столицы. Мужчина не стал отрицать своей вины", - говорится в сообщении.

Следователи СУ СКР по Приморскому краю возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

По версии следствия, подозреваемый разместил у входа в участковый пункт автомобильные покрышки и поджег их. В результате начался пожар в помещении, где в этот момент находились сотрудники полиции. Людям удалось выбраться из горящего помещения через окна.

Предварительно установлено, что мотивом преступления стали личные неприязненные отношения с одним из полицейских, которого на момент совершения преступления в помещении не было, говорится в сообщении СУ СКР по региону.

Следствие уточняет, что пожар произошел в участковом пункте №14 отдела полиции №2 УМВД России по Владивостоку в доме по улице Сахалинская в городе Владивостоке.

Как сообщалось, в ночь на 15 июля произошел пожар в опорном пункте полиции, люди не пострадали. Пожар оперативно потушили.

Владивосток МВД
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