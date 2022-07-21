В Тамбове мужчина выхватил чужого ребенка из коляски и бросился с ним на капот машины

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Тамбове возбуждено уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в попытке убийства младенца, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, накануне днем на пешеходном переходе к женщине с коляской подбежал незнакомый мужчина, выхватил ее шестимесячного сына и побежал по проезжей части. Затем он вместе с ребенком бросился на капот проезжавшего автомобиля.

Мужчина был задержан прохожими. Ребенка сразу же доставили в больницу: врачи диагностировали у него ушибы мягких тканей и отпустили домой.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемому будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.